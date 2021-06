Milano, 25 giu. (askanews) – La nazionale italiana di calcio è scesa in campo a Londra, dove domani affronterà l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri non possono allenarsi a Wembley dove si disputerà il match. Tutti in campo agli ordini del ct Mancini che dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, primo fra tutti quello sulla mezzala sinistra: Verratti o Locatelli?