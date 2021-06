Euro 2020, malore Eriksen: il coro dei tifosi finlandesi e danesi per sostenere il calciatore

In seguito al malore di Christian Eriksen, i tifosi danesi e finlandesi hanno intonato un commovente coro in onore e in sostegno del calciatore.

I tifosi finlandesi e danesi, presenti al Parken Stadium di Copenaghen per assistere alla partita Danimarca-Finlandia in calendario per il secondo giorno di Euro 2020, hanno intonato un particolare coro dedicato a Christian Eriksen, poco dopo il trasferimento in ospedale del giocatore.

Euro 2020, coro dei tifosi per Eriksen dopo il malore

Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen è svenuto in campo a causa di un improvviso malore, durante la partita Danimarca-Finlandia disputata in occasione del secondo giorno di Euro 2020.

L’inaspettato arresto cardiaco del calciatore ha generato sgomento e terrore tra i giocatori in campo, i tifosi presenti allo stadio e gli spettatori che stavano seguendo il match da casa.

In questo contesto, dopo l’intervento dei sanitari e l’impossibilità di rianimare il professionista in campo, Christian Eriksen ha lasciato il Parken Stadium su una barella, ancora incosciente, per essere poi trasferito presso l’ospedale di Copenaghen.

In attesa di avere ulteriori informazioni sul centrocampista danese, i tifosi che occupavano gli spalti hanno intonato un coro per Eriksen, al fine di dimostrare il proprio affetto e sostegno.

Euro 2020, coro dei tifosi per Eriksen: la commovente iniziativa

Poco dopo l’allontanamento dal Parken Stadium di Eriksen e molto prima che si diffondesse la notizia relativa alla sua recente ripresa, il pubblico di tifosi che si era recato allo stadio di Copenaghen per assistere al match Danimarca-Finlandia ha deciso di intonare un coro per il centrocampista.

D’un tratto, infatti, dagli spalti occupati dai supporter della Finlandia, i tifosi hanno scelto di urlare il nome del giocatore, scandendo a pieni polmoni la parola “Christian”.

Per tutta risposta, i tifosi danesi che occupavano gli spalti riservati alla Danimarca hanno accolto all’omaggio dei supporter finlandesi, replicando con “Eriksen”.

Lo scambio si è protratto a lungo, rimbalzando da una parte all’altra dello stadio, unico suono a rompere il denso silenziocalato sul Parken Stadium di Copenaghen in seguito alla tragica vicenda che ha caratterizzato il giocatore danese.

Il gesto, che esprime solidarietà e vicinanza, è stato immortalato in un video diffuso sui social e ha commosso, quindi, non solo coloro che stanno assistendo dal vivo alla partita Danimarca-Finlandia ma anche gli utenti di tutto il mondo.

Euro 2020, coro dei tifosi per Eriksen: la conclusione della partita

Intanto, in seguito alla notizia della ripresa di Christian Eriksen, i giocatori della Danimarca e della Finlandia hanno chiesto di poter riprendere e concludere la partita in onore del compagno di squadra e avversario.

La partita, che rappresentava il match di apertura del girone B dell’Europeo, è stata quindi portata a termine dopo circa due ore di sospensione e si è conclusa con la vittoria della Finlandia e un risultato di 0-1.