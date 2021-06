Euro 2020, Mancini: “Abbiamo voglia di essere protagonisti”

Roma, 11 giu. (askanews) – Tornano le notti magiche per Roberto Mancini, lui che le ha vissute a Italia ’90 quando quella Nazionale conquistò il terzo posto. Ora l’emozione dell’esordio all’Olimpico, oggi alle 21 contro la Turchia. Mancini ha detto che gli azzurri hanno voglia di essere protagonisti.

“Ero fiducioso tre anni fa, lo sono ancora di più oggi, abbiamo lavorato bene, si è creato un ottimo gruppo. Vorremmo continuare a divertirci e ad arrivare a Londra, ma sono molto fiducioso”.

La formazione per il debutto contro la Turchia è pronta.

“Difficile come tutte le partite, ma è chiaro che essendo l’inaugurazione dell’Europeo ci sarà un po’ più di pressione. Dobbiamo cercare di divertirci e far divertire la gente avendo grande rispetto per la Turchia che è un’ottima squadra piena di giocatori di talento”.