Al Wembley Stadium tutto è pronto per l'atteso match tra Italia e Spagna. Ecco chi saranno i ventidue giocatori che scenderanno in campo.

Allo stadio Wembley di Londra finalmente tutto è pronto per il match tra la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini e la Spagna di Luis Enrique. Sarà naturalmente una sfida tra dentro e fuori nella quale, nemmeno a dirlo, sarà messo in palio il pass che permetterà di accedere alla finalissima di Euro 2020.

Comunque vada l’Italia è arrivata fin qua a testa a alta grazie ad un’imbattibilità lunga ben 15 vittorie consecutive di cui 10 raggiunte nelle qualificazioni e 5 per l’appunto nella fase finale di questi europei.

Euro 2020 Italia Spagna, le formazioni ufficiali

Ecco quali sono i giocatori che scenderanno in campo alle ore 21:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

Qualora le squadre dovessero accedere ai rigori i calciatori scelti per l’Italia saranno Domenico Berardi, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Jorginho, mentre per la Spagna tireranno il rigore Koke, Morata, Moreno, Dani Omo e Oyarzabal.

Euro 2020 Italia Spagna, Mancini: “Affronteremo una grande squadra”

Intanto il Commissario Tecnico della Nazionale Mancini in conferenza stampa si è mantenuto scaramantico circa l’esito della partita: “Italia favorita contro la Spagna? Speriamo che per una volta ci azzecchiate. Noi sappiamo che non sarà così semplice e che dovremo fare una grande partita contro una grande squadra. Siamo nella semifinale di un Europeo e non ci sono partite semplici”. Secondo il CT Mancini potrebbe prospettarsi “una bella partita, Spagna e Italia sono piene di giocatori di talento”.

Euro 2020 Italia Spagna, l’omaggio a Raffaella Carrà

Nel frattempo durante la fase di riscaldamento nello stadio è stata fatta risuonare una delle canzoni più simboliche di Raffaella Carrà ovvero “A far l’amore comincia tu”. Un omaggio della Federcalcio che ha chiesto e ottenuto dall’UEFA che gli ospiti potessero cominciare nel segno dell’allegria: «La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”, le parole del presidente di Federcalcio Gravina.

Euro 2020 Italia Spagna, l’abbraccio tra De Rossi e Luis Enrique

Poco prima della partita tra Italia e Spagna tra Daniele De Rossi e Luis Enrique c’è stato un incontro molto emozionante segnato da un abbraccio tra i due. L’ex centrocampista della Roma era stato infatti allenato dal CT della nazionale spagnola.

Euro 2020 Italia Spagna, presenti allo stadio circa 54mila visitatori

Allo stadio saranno presenti in occasione del match oltre 54 mila visitatori dei quali sono 11mila i tifosi degli italiani, mentre sono 9mila i sostenitori della nazionale iberica. La vendita dei biglietti sarà invece libera purché si sia sottoposti ad un tampone nelle ultime 48 ore, nonché si dimostri mediante un documento di aver completato il ciclo vaccinale negli ultimi 15 giorni.