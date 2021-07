Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1: Kane sblocca il risultato

L'Inghilterra è passata in vantaggio con un rigore di Henry Kane ai tempi supplementari. Il punteggio si è sbloccato sul 2-1.

Allo stadio Wembley di Londra è iniziata la seconda semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Attualmente la situazione è in parità grazie ad una rete del danese Daamsgard al 30esimo su calcio di punizione e dell’inglese Sterling al 39esimo.

Si tratta questa di una partita cruciale per il destino degli azzurri. La squadra vincente accederà infatti alla finalissima che si terrà domenica 11 luglio alle ore 21.00. Secondo i pronostici proprio la squadra di casa è stata data per favorita. Del resto non c’è da meravigliarsi. La nazionale inglese guidata da Gareth Southgate è arrivata alle semifinali a reti inviolate. Le sorprese sono dietro l’angolo e non è detto che la Danimarca vera e propria sorpresa del torneo insieme alla Svizzera non possa tentare l’impresa.

Euro 2020 Inghilterra Danimarca, le formazioni ufficiali

Vediamo di seguito quali sono i 22 giocatori che sono scesi in campo alle ore 21.00:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Hjulmand

Euro 2020 Inghilterra Danimarca, Hjulmand: “Affronteremo una grande squadra”

Il tecnico danese Kasper Hjulmand nel corso della conferenza stampa di martedì 6 luglio ha messo in evidenza come questa non sarà una partita semplice per la Danimarca: “Affronteremo una grande squadra.

Ho molto rispetto per loro. Il mio omologo Gareth Southgate ha fatto un buon lavoro. Sono forti, hanno molte qualità, molta unità, sono giocatori di esperienza. Ma anche noi siamo una squadra forte e crediamo in noi stessi. Ci avviciniamo a questa partita con molto entusiasmo e speranza. Siamo qui per vincere”.

Ha poi aggiunto: “Quella che serve per giocare una partita del genere. Certamente daremo il massimo ancora una volta, fiduciosi e sereni, come nelle occasioni precedenti.

Crediamo davvero che sarà dura per l’Inghilterra sovrastarci. Nervosi? No, non più del solito. Piuttosto emozionati, eccitati. Non vediamo l’ora che arrivi il fischio d’inizio”.

Euro 2020 Inghilterra Danimarca, per la finale attesi 1000 tifosi

Intanto in vista della finalissima di Euro 2020 di domenica 11 luglio saranno attesi allo stadio di Wembley 1000 tifosi dall’Italia. Su richiesta dell’UEFA, dovrebbe essere permesso di entrare nella capitale britannica ad un numero limitato di tifosi. Diverse le limitazioni che verranno imposte tra cui l’utilizzo di charter dedicati, tampone covid che deve risultare negativo all’arrivo e 5 giorni di isolamento una volta rientrati in Italia.