Euro 2024, allenamenti e relax, l'Inghilterra si prepara alla finale

Blankenhain, 12 lug. (askanews) - La squadra inglese si allena a Blankenhain, in Germania, meno di 24 ore dopo la vittoria in semifinale contro l'Olanda agli Europei. I giocatori si sono concessi una seduta in piscina per rilassarsi e recuperare le forze, prima di tornare in campo per alcuni allenam...