Euro 2024, la delusione dei fan inglesi, persa la seconda finale

Londra, 15 lug. (askanews) – Delusione a amarezza dei tifosi inglesi, ancora una beffati, la nazionale ha perso la seconda finale di un europeo consecutiva. I leoni d’Inghilterra sembrano specializzati nello sfiorare puntualmente il trionfo. Il calcio, come cantavano, non è tornato a casa. La Coppa, ha scelto un’altra volta la Spagna dei record. A Berlino erano in tanti, molto più degli spagnoli, ma il tifo non ha fatto la differenza. In tutta l’Inghilterra, quella che doveva essere una festa si è trasformata in un mesto rientro a casa.