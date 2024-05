Euro 2024, la Nazionale francese arriva al centro di allenamento

Roma, 29 mag. (askanews) - Kylian Mbappe, N'Golo Kante e la maggior parte dei compagni della nazionale francese arrivano al centro di allenamento di Clairefontaine, vicino a Parigi, per iniziare la preparazione per Euro 2024. Tuttavia, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga del Real ...

Roma, 29 mag. (askanews) – Kylian Mbappe, N’Golo Kante e la maggior parte dei compagni della nazionale francese arrivano al centro di allenamento di Clairefontaine, vicino a Parigi, per iniziare la preparazione per Euro 2024. Tuttavia, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga del Real Madrid o Theo Hernandez e Olivier Giroud del Milan non sono tra quelli arrivati mercoledì.