Euro 2024, le rifiniture di Spagna e Germania alla vigilia del match

Milano, 4 lug. (askanews) – La nazionale spagnola e la nazionale tedesca sono scese in campo per le rifinuture alla vigilia del match di Euro 2024, in programma venerdì a Stoccarda. In palio c’è l’accesso alle semifinali. I giocatori della Roja si sono allenati nel loro quartier generale a Donaueschingen, mentre i tedeschi si trovano a Herzogenaurach, in Baviera. Da lì, poi, la partenza per Stoccarda.