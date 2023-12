Euro 2024: lontano il bis azzurro, in quota comandano Francia e Inghilterra

Roma, 2 dic. - (Adnkronos) - Non un sorteggio agevole quello uscito dalle urne di Amburgo per l’Italia di Luciano Spalletti, campione d’Europa in carica ma situata in quarta fascia. Gli Azzurri se la vedranno con Spagna, Croazia e Albania, in un girone con tre delle quattro semifinaliste...

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – Non un sorteggio agevole quello uscito dalle urne di Amburgo per l’Italia di Luciano Spalletti, campione d’Europa in carica ma situata in quarta fascia. Gli Azzurri se la vedranno con Spagna, Croazia e Albania, in un girone con tre delle quattro semifinaliste della ultima Nations League. Donnarumma e compagni sognano un difficile bis dopo il successo di Wembley, offerto a 12 su Planetwin365 e 15 su William Hill, distante in quota da Francia e Inghilterra, date vincenti entrambe a 4,50. Chiude il podio la Germania padrona di casa a 7, seguita dall’avversaria dell’Italia nel girone B, la Spagna, fissata a 8. Anche il Portogallo, proposto a 9, anticipa in lavagna l’Italia a caccia del terzo torneo continentale della propria storia.