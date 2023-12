Euro 2024: presidente Federcalcio Albania, 'battere l'Italia sarà dura ma ci proveremo'

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "Per noi è un successo essere a Euro 2024. Abbiamo fatto benissimo nelle qualificazioni, adesso il sorteggio ci mette di fronte Spagna, Croazia e Italia. Non avremmo voluto giocare contro l'Italia; abbiamo buoni rapporti ma saremo avversari, seppur solo ...

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – "Per noi è un successo essere a Euro 2024. Abbiamo fatto benissimo nelle qualificazioni, adesso il sorteggio ci mette di fronte Spagna, Croazia e Italia. Non avremmo voluto giocare contro l'Italia; abbiamo buoni rapporti ma saremo avversari, seppur solo per 90 minuti. Cercheremo di fare il meglio possibile contro i campioni d'Europa. Sappiamo della forza dell'Italia e faremo il massimo. Battere l'Italia sarà molto difficile, ma ci proveremo". Così il presidente della federcalcio dell'Albania, Armand Duka, intervenendo a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "E' un girone con tre grandi squadre, fortissime -aggiunge Duka-. Noi siamo quelli leggermente più deboli ma nessuno ci ha regalato niente, siamo arrivati qui con i risultati e dobbiamo affrontare gli avversari cercando di fare meglio possibile. Se facciamo bene possiamo andare avanti, giocare contro i campioni d'Europa è bellissimo. Presenza Rama e Meloni? il primo ministro albanese sicuro verrà. Lui è un tifoso di calcio".