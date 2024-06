Euro 2024, sfida chiave per l'Italia contro la Spagna

Gelsenkirchen, 20 giu. (askanews) - Gli azzurri di Spalletti si sono allenati in vista dello scontro con la Spagna, la partita più importante finora di Euro 2024. Gli Azzurri hanno affrontato la Spagna in ciascuno degli ultimi quattro Europei e giovedì a Gelsenkirchen affronteranno una difficile p...

Gelsenkirchen, 20 giu. (askanews) – Gli azzurri di Spalletti si sono allenati in vista dello scontro con la Spagna, la partita più importante finora di Euro 2024. Gli Azzurri hanno affrontato la Spagna in ciascuno degli ultimi quattro Europei e giovedì a Gelsenkirchen affronteranno una difficile prova per dimostrare il valore di una squadra che è campione in carica. Gli azzurri si giocano infatti la leadership del girone.