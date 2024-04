Euro 2024 si gioca anche tra i collezionisti di card e figurine

Milano, 9 apr. (askanews) - In un epoca nella quale il collezionismo sta tornando molto di moda tra i ragazzi, non fanno eccezione le figurine e le card dedicate al calcio. In vista di Euro 2024 Topps ha lanciato la collezione Match Attax dedicata alle nazionali che si sfideranno in Germania, con l'...

Milano, 9 apr. (askanews) – In un epoca nella quale il collezionismo sta tornando molto di moda tra i ragazzi, non fanno eccezione le figurine e le card dedicate al calcio. In vista di Euro 2024 Topps ha lanciato la collezione Match Attax dedicata alle nazionali che si sfideranno in Germania, con l’Italia che parte da campione in carica dopo il trionfo di Wembley.

Tra i testimonial il celebre creatore MikeShowSha, ma anche un ex calciatore come Nicola Ventola. “Come carta Topps preferisco quella di Cristiano Ronaldo”, ha detto..

Giudizio condiviso anche da un altro ex giocatore come Paolo Poggi, la cui figurina negli anni Novanta era diventata famosa perché introvabile. “Tra tutte queste carte – ha aggiunto Poggi – io ho una mia favorita, che è la più introvabile, perché mi sento affine a questo pensiero, nel senso che essere introvabili diventa un mestiere”.

E il pezzo più raro della collezione Euro 2024 è proprio una card celebrativa della carriera di Cristiano Ronaldo.