Euro 2024, Spalletti: altre gambe, troppa differenza di brillantezza

Gelsenkirchen, 20 giu. (askanews) – “C’è stata troppa differenza di brillantezza. Non ha senso parlare di altri aspetti perché questa è la base di tutto. Quando non hai le gambe degli altri, non puoi fare le scelte con la stessa velocità e lo stesso tempo di reazione”. Lo ha detto il Luciano Spalletti dopo la sconfitta con la Spagna per 1-0 nel secondo match di Euro 2024.

“È un risultato in cui la partita ha detto che loro erano una squadra e noi non ci siamo riusciti. Loro hanno meritato di vincere, al di là del goal in più o in meno, hanno meritato di vincere e noi non siamo mai stati in partita. Non siamo mai riusciti, al di là dei 20 minuti finali, a creare delle situazioni di gioco corrette per affrontare un calcio di questo livello” ha aggiunto.

“Tutti vorrebbero copiare la Spagna, che gioca un buon calcio da molto tempo. Io devo far capire ai giocatori come giocare alla pari. Perché se si gioca così contro squadre come questa diventa difficilissimo” ha concluso Spalletti.