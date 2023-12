Euro 2024: Spalletti, 'difficile ripetersi ma non possiamo che puntare al massimo'

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - "Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripeters...

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – "Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi". Lo dice il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, a 'Casa Italia', in onda su Rai Italia e Rai Play. "Kayode, l’esterno della Fiorentina? Lo avevo convocato ma si è infortunato. Ora cerchiamo di valutarlo direttamente, dal vivo. Luca Koleosho è un altro profilo piuttosto interessante", aggiunge Spalletti sul 19enne attaccante italo-statunitense del Burnley.