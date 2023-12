Euro 2024: Spalletti, 'sorteggio forse poteva andare meglio ma siamo l'Italia'**

Amburgo, 2 dic. – (Adnkronos) – "Qui tutto bellissimo, forse poteva andare meglio il sorteggio ma noi ci arriviamo con l’umiltà e la consapevolezza di dover fare dei passi veloci. Abbiamo diverse squadre davanti, ma siamo l’Italia e dobbiamo avere orgoglio e forza mentale per confrontarci con tutti". Così il ct dell'Italia Luciano Spalletti, commentando al microfono di Sky Sport, il sorteggio dell'Italia a Euro 2024, che vedrà gli azzurri sfidare Albania, Spagna e Croazia. "Avere una squadra compatta e che gioca un calcio che tutti all’interno riconoscono è fondamentale -aggiunge Spalletti-. Non penso a un calcio speculativo, perché non mi piace e penso all’importanza e alla passione che ci coinvolge e che ci porta ad affrontare l'impegno in un certo modo. Abbiamo le potenzialità per una crescita importante. Bisogna vedere come ci arriviamo perché manca ancora tanto tempo. Ho conosciuto giocatori che hanno la possibilità e possono far vedere di essere al livello del girone che ci è capitato".