Sarà l'Austria la sfidante dell'Italia durante gli ottavi di finale del Campionato europeo di calcio. La partita si giocherà sabato 26 giugno a Wembley.

Con la sconfitta dell’Ucraina contro l’Austria a Bucarest sarà quest’ultima la sfidante dell’Italia nella partita valida per gli ottavi di finale dei Campionati europei di calcio 2020. Il match si giocherà il prossimo sabato 26 giugno allo stadio di Wembley.

Con la vittoria contro l’Ucraina, l’Austria conclude la sua fase a gironi con sei punti, al secondo posto dietro i Paesi Bassi.

Italia – Austria, la nazionale di Foda guadagna un posto agli ottavi grazie al gol di Baumgartner

Cosa ci potremo aspettare dal match di sabato 26 giugno? Difficile dirlo. L’Austria guida dal CT Franco Foda e capitanata da David Alaba è riuscita a superare con un solo gol la Nazionale Ucraina che, almeno secondo i pronostici appariva favorita per una possibile vittoria.

Invece no. L’Austria è riuscita a portare a casa la qualificazione agli ottavi come seconda facendo una partita sopra ogni aspettativa e con una nazionale Ucraina che nulla ha potuto contro la squadra austriaca. A far guadagnare l’Austria un posto agli ottavi di finale un gol di Christoph Baumgartner al ventunesimo del primo tempo.

Italia – Austria, l’ultimo match risale al 2008

La Nazionale azzurra e quella austriaca nel corso della storia si sono incontrate ben 37 volte, con l’ultima sfida che risale al 2002 quando l’Italia allora guidata da Marcello Lippi, pareggiò per 2-2 con gol di Gilardino e un’autorete di Oczan.

Tra le sfide più famose quella datata 1990, quando gli azzurri vinsero grazie ad una rete del mai dimenticato Totò Schillaci. Il tabellino dei risultati attualmente pende per l’Italia che ha vinto contro l’Austria 17 volte, mentre le sconfitte sono state 12. Infine i pareggi tra le due squadre ammontano a 8.