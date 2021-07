Euro2020, Draghi: orgogliosi di voi, uniti in nome dell’Italia

Roma, 12 lug. (askanews) – “Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano ma questa volta abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie e quello di cui ci avete resi orgogliosi è di essere uniti in questa celebrazione in nome dell’Italia. Oggi siete voi a essere entrati nella storia”.

Lo ha detto il premier, Mario Draghi durante la cerimonia a Palazzo Chigi con la squadra e lo staff tecnico della Nazionale italiana vincitrice dei campionati Europei di calcio e con il

tennista Matteo Berrettini, finalista al torneo di Wimbledon.

“Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all’Italia e ci avete messo al centro dell’Europa come dimostrano i messaggi di ringraziamento arrivati anche a me in queste ore”.