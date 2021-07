Euro2020, Mancini: affrontiamo migliori in Europa ma siamo pronti

Roma, 2 lug. (askanews) – Non sarà una partita facile ma ce la metteremo tutta per vincere ha detto Roberto Mancini a poche ore da Italia-Belgio, a Monaco, sfida dei quarti di finale degli Europei di calcio.

“Noi faremo la nostra partita sapendo che affrontiamo forse la miglior squadra che ora c’è in Europa insieme alla Francia perché se è in testa al ranking in questo momento vuol dire che hanno fatto benissimo; sappiamo che è una sfida difficile ma cercheremo di fare la nostra partita cercando di vincerla”.

“Noi stiamo giocando bene – ha aggiunto Mancini – credo che per uno spettatote vedere le squadre al completo sia la cosa più bella, certo sappiamo che ci metteranno più in difficoltà ma credo che il bello del calcio sia proprio questo”. “Non esistono partite semplici – ha concluso – l’Europeo ci insegna questo, squadre fortissime hanno sofferto, non c è una partita facile”.