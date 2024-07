Euro24, la Spagna batte la Germania 2-1 e i tifosi esultano

Roma, 6 lug. (askanews) - Euforici i tifosi della Spagna che agli Europei va in semifinale dopo aver battuto la Germania padrona di casa per 2-1 ai supplementari. I tedeschi lamentano un rigore non assegnato (mano in area di Cucurella) ma gli spagnoli sono convinti che il risultato non sarebbe stato...

Roma, 6 lug. (askanews) – Euforici i tifosi della Spagna che agli Europei va in semifinale dopo aver battuto la Germania padrona di casa per 2-1 ai supplementari. I tedeschi lamentano un rigore non assegnato (mano in area di Cucurella) ma gli spagnoli sono convinti che il risultato non sarebbe stato diverso. La Spagna incontrerà in semifinale la Francia.