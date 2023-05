EuroBrico, il negozio digitale di bricolage e Fai-Da-Te festeggia i 30 anni con tantissime iniziative ad hoc

EuroBrico (www.eurobrico.com) e-commerce specializzato nella vendita di strumenti per bricolage e Fai-Da-Te, articoli per la manutenzione e soluzioni d’arredo dedicate all’allestimento degli spazi interni ed esterni della casa ha dato il via, dal 20 aprile, ai festeggiamenti dedicati ai 30 anni di attività. Per celebrare questo importante traguardo sono state lanciate attività promozionali ad hoc, che si susseguiranno per tutto il 2023. Senza dimenticare, poi, che è stato donato un nuovo look anche alla home page del portale.

Nell’offerta di EuroBrico figurano centinaia di articoli, concepiti per rispondere alle più disparate esigenze degli utenti. Tra le principali alternative, possiamo ricordare spaccalegna, elettroutensili come fresatrici, lucidatrici e seghe circolari, ferramenta, macchine da officina, accessori per automobili, moto e bici, nonché abbigliamento da lavoro e calzature antinfortunistiche.

A ciò s’aggiungono mobili e accessori dedicati alla casa e moltissimi articoli di arredo giardino, ideali per decorare i propri spazi esterni, così da rendere più accogliente l’abitazione. Alcuni esempi? Tende da sole, barbecue, piscine, ombrelloni, salottini da esterno, casette da giardino e non solo.

Per ciò che riguarda i marchi, invece, s’incontrano unicamente quelli più autorevoli e apprezzati dagli appassionati. Possiamo citare, ad esempio, Bosch, Cat, Daikin, Kerakoll, Femi, Lifetime, Ribimex, U-Power, Honda, Telwin e Philips.

Non soltanto dall’e-commerce. La proposta di EuroBrico è accessibile anche presso più di 25 punti vendita e 25 pick up point. Non c’è dunque da stupirsi se l’azienda italiana si sia affermata come uno dei più autorevoli punti di riferimento nell’ambito di Fai-Da-Te, bricolage, giardinaggio e home improvement.

Lo confermano, del resto, anche autorevoli attestati, ricevuti in ben 30 anni di attività. Per il secondo anno consecutivo, lo store si è aggiudicato il 2° posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, classifica di eccellenze realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), in collaborazione con il suo Media Partner La Repubblica Affari & Finanza.

Nel caso in cui l’utente desiderasse informazioni aggiuntive o volesse ricevere un consiglio in fase di pre-acquisto può contare su una linea telefonica dedicata, basta comporre il 0461 780 444 dal lunedì al venerdì con orario continuato 9:00-18:00 (giorni festivi esclusi). Inoltre, il nuovo servizio “Prenotazione della Chiamata”, consente di fissare un appuntamento telefonico con gli esperti dell’azienda nell’orario e nel giorno desiderato dal cliente.

Più del 97% delle spedizioni avviene in 24/48 ore. Infine, terminano l’esperienza online in totale sicurezza diverse modalità di transazione: carte di credito, PayPal, bonifico bancario, Google Pay, Scalapay e Apple Pay.

