Eurogruppo, Gentiloni: 51% probabilità accordo sul Patto di Stabilità

Roma, 7 dic. (askanews) – “Sapete che abbiamo avanzato una proposta come Commissione, questa è una proposta equilibrata e lavoriamo per avere una conclusione bilanciata anche da parte del Consiglio e penso che questa sarà la notizia più importante del giorno o della notte, non lo so, vedremo, o della mattina (di domani, quando si tiene l’Ecofin, ndr)”: così il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo all’Eurogruppo, a chi gli chiedeva quante chances di accordo sulla riforma del Patto di Stabilità e crescita Ue ci fossero.

In che percentuale pensa che ci sia l’accordo domani mattina? “Un 51% di probabilità, sì”, ha affermato Gentiloni.