Estrazioni 11 ottobre, vincite incredibili nel SuperEnalotto e nell’Eurojackpot

Si festeggia in grande in Europa, ma non solo. Grazie a Eurojackpot e SuperEnalotto i fortunati hanno portato a casa ricchi premi: ecco quanto.

Continuano le sorprese nell’Eurojackpot. Nel concorso n. 69 di martedì 11 ottobre, tre fortunati hanno portato a casa la bellezza di € 996.435,80 grazie al 5+1. Il jackpot in vista del prossimo concorso si porta a 63 milioni di euro.

La combinazione vincente estratta è la seguente:

36 – 47 – 39 – 7 – 35 ; Euronumeri: 8 – 3

Sorprese anche nel SuperEnalotto

La serata è stata particolarmente fortunata anche nel concorso n. 122 del SuperEnalotto. Due persone grazie al “5” sono riuscite a portare a casa la bellezza di 133.392,99 euro. Del sei invece pare non essercene l’ombra. Chi riuscirà a sbancare l’intero montepremi potrà portare a casa ben 287,7 milioni di euro.

Vediamo di seguito quali sono i numeri vincenti estratti:

1-3-35-39-46-58 ; Numero Jolly: 15 ; Numero SuperStar: 48

Queste invece sono le quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 2 € 133.392,99

2 € 133.392,99 punti 4: 619 € 439,62

619 € 439,62 punti 3: 25.029 € 32,69

25.029 € 32,69 punti 2: 425.680 € 5,96

Stando a quanto riporta Agipronews, le due vincite del SuperEnalotto sono state realizzate rispettivamente a Cagliari presso la tabaccheria in via della Pineta 207b.

La seconda invece è stata centrata grazie ad una giocata online. Oltre a ciò segnaliamo che c’è stata un’ulteriore vincite di 43.962 euro ciascuno grazie al “4 stella”.