Eurojackpot 16 settembre, in Italia realizzato il 5+0: quanto è stato vinto

Serata decisamente fortunata nel nostro Paese è stata realizzata una vincita da sogno. Si segnala anche un 5+1.

Ci sono buone notizie per l’Italia. Nel concorso numero 62 dell’Eurojackpot di venerdì 16 settembre, un fortunato ha realizzato un 5+0 del valore di € 146.225,70. Si segnala anche un 5+1 da € 1.555.721,50.

Eurojackpot 16 settembre, i numeri e il montepremi

Di seguito riportiamo la combinazione vincente estratta venerdì 16 settembre. I numeri sono stati pubblicati dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

41 – 16 . 27 – 45 – 25 ; Euronumeri: 3 – 9.

Di seguito le quote:

Il montepremi in previsione del prossimo concorso del 20 settembre è destinato a salire: si parla infatti di una base di 19milioni di euro.

Il 18 settembre 2015 erano stati vinti 181 mila euro

Segnaliamo che sette anni fa e precisamente il 18 settembre 2015 era stato realizzato in Italia un 5+0 del valore di circa 181mila euro. Agipronews ha in particolare ricordato che la vincita da sogno era arrivata in provincia di Ragusa ed esattamente a Monterosso Almo.

Nel frattempo nel nostro Paese l’attesa si fa carica: sempre più persone stanno aspettando che qualcuno realizzi il “6” del SuperEnalotto che manca da circa un ann0 e mezzo, e se fosse proprio l’Italia la prossima a centrare il 5+2? Solo il tempo lo saprà dire.