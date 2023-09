Eurojackpot 19 settembre, centrato 5+2 da capogiro. A Valsamoggia vinti oltre 100 mila euro

Si sogna nell’Eurojackpot e questa volta lo si fa davvero in grande. Nel concorso n. 75 di martedì 19 settembre, a Valsamoggia, in provincia di Bologna, è stato realizzato un “5+0” del valore di € 100.735,20 su un totale di 4 in tutta Europa. Da segnalare anche un “5+2” della bellezza di € 65.950.426,80. In vista del prossimo concorso, si ripartirà dal montepremi base di 10 milioni.

Eurojackpot 19 settembre, la combinazione vincente della serata

La combinazione vincente fortunata estratta che ha permesso al fortunato o alla fortunata di portare a casa l’incredibile vincita è la seguente:

8- 18 – 26 – 38 – 39 ; Euronumeri: 4 e 12

Stando a quanto riporta Agipronews, il 5+0 da 100.735,20 euro è stato realizzato presso la Tabaccheria Gualandi sita in via Gordini n. 242. Il “5+2” è stato realizzato in Germania, mentre sono stati ben 18 i Paesi europei nei quali è stato centrato il “5+1” da 100.735,20 euro a testa.

Superenalotto 19 settembre, centrato un “5 stella” in provincia di Vercelli

Anche nel Superenalotto nell’estrazione di martedì 19 settembre è stata raggiunta una vincita davvero importante. Grazie al “5 stella” un fortunato è riuscito a portare a casa 810.206,25 euro. La vincita in questione è stata ottenuta effettuando una giocata presso la Tabaccheria Serena di Trino, in provincia di Vercelli. Ci sono stati inoltre ben sei “5” da 32.408,25 euro ciascuno. Da segnalare infine cinque “4 stella” del valore di 31.217 euro a testa. Nulla da fare per il “6” che è stato centrato l’ultima volta in ordine di tempo il 10 giugno a Teramo. La combinazione vincente estratta è la seguente: 11 – 89 – 41 – 86 – 9 – 52 ; Numero Jolly: 36 ; Numero Superstar: 9.