Eurojackpot 20 gennaio, centrati quattro "5+1": la cifra vinta fa sognare

Grandi soddisfazioni nel concorso n.

6 dell’Eurojackpot di venerdì 20 gennaio. Ben quattro persone sono riuscite a vincere la bellezza di € 906.735,60. Fioccano anche i “5+1”. Se ne segnalano cinque del valore di € 263.552,60 a testa.

Eurojackpot 20 gennaio: tutti i numeri e le quote

Di seguito vediamo quali sono stati i numeri fortunati estratti venerdì 20 gennaio:

12 – 31 – 47 – 15 – 1 ; Euronumeri: 10 – 9

Queste invece le relative quote:

La fortuna sorride all’Italia

Segnaliamo che in questa estrazione la fortuna ha sorriso anche all’Italia. Sono stati infatti centrati due “4+2” su un totale di 27 da €8.050,40 euro. Scendendo invece ancora più giù troviamo undici “4+1” da €356,00 su un totale di 763 nel resto d’Europa. Nel concorso di martedì 17 gennaio due giocatori hanno realizzato il “5+0” da 363.831,70 euro.

Le due vincite in particolare erano state centrate rispettivamente in Olanda e Polonia. Nel frattempo c’è’ grande attesa per il concorso di martedì 24 gennaio dove il jackpot messo in palio toccherà ben 80 milioni di euro.

Anche nel SuperEnalotto la febbre sale. Sono passati infatti quasi due anni da quando è stato centrato il “5+1”, permettendo ad un fortunato a Montappone (Fermo) di portare a casa 156 milioni di euro.

Nel concorso del 19 gennaio c’è stato un boom di “5” da 22.586,52 euro a testa. La scalata del jackpot non si è fermata e ha raggiunto quota 353,8 milioni di euro.