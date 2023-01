Eurojackpot 27 gennaio, centrato in Italia un 5+0 da oltre 176mila euro. Fioccano i 5+1

Ci sono belle notizie sul fronte dell’Eurojackpot e questa volta si festeggia anche in Italia.

Nel concorso n. 8 di venerdì 27 gennaio un fortunato o una fortunata è riuscito/a a mettere le mani su ben € 176.824,80 grazie ad un 5+0 su un totale di nove a livello europeo. Nulla da fare per il 5+2. Nel frattempo l’attesa per il “6” per il SuperEnalotto non fa che aumentare.

Eurojackpot 27 gennaio, tutti i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente estratta:

4 – 29 – 34 – 9 – 37 ; Euronumeri: 3 – 12

Queste invece le relative quote:

Le altre vincite dell’estrazione

L’Italia in questo concorso dell’Eurojackpot è stata baciata dalla fortuna ben due volte. Oltre al già citato 5+0 si segnala anche un 4+2 del valore di 8.750 euro a testa su un totale di trenta in tutta Europa. Non solo. Sono anche fioccati i 5+1. Sono stati infatti ben sei i fortunati a vincere un premio di 470.317,50 euro a testa, un premio da sogno che certamente cambia la vita.

Nella precedente estrazione del 24 gennaio, sono stati invece vinti ben tre “5+1” da 529.539,80 euro ciascuno. Stando a quanto riporta Agipronews, queste ultime vincite sono state centrate in Danimarca, Germania e Norvegia. Erano stati infine sei i “5+0” dell’importo di 149.317,90 a testa.