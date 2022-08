Eurojackpot 30 agosto, si sorride ancora: realizzato il 5+2. La vincita è stratosferica

Mentre il "6" in Italia fatica ad arrivare, nel concorso dell'Eurojackpot del 30 agosto è arrivato il 5+2. Quanto ha vinto il fortunato.

C’è ancora aria di magia nel concorso n. 57 dell’Eurojackpot di martedì 30 agosto. Mentre in Italia il “6” manca da quasi un anno e mezzo, in Europa il premio massimo è stato realizzato per la terza volta nel giro di pochissime settimane.

Un fortunato, grazie al “5+2” ha vinto € 20.059.640,50. Dove è stato raggiunto?

Eurojackpot 30 agosto, i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente:

45 – 18 – 27 – 49 – 41 ; Euronumeri: 9 – 7

Queste invece le quote segnalate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Le altre vincite realizzate in Europa

Dalle quote diffuse emerge come questa serata sia stata particolarmente ricca anche per altri giocatori. Una persona infatti ha vinto un “5+1” della bellezza di 822.316,70 euro. Sono ben sei invece i vincitori che, grazie al “5+0” hanno portato a casa 77.291.40 euro a testa. Scendendo di un grandino più in giù troviamo altri 18 fortunati che hanno centrato il “4+2” da 4.249,60 euro.

Per arrivare alla vincita più alta in Italia dobbiamo infine arrivare al 4+1. Sei italiani su 296 hanno vinto 323,00 euro. Arrivati a questo punto, il montepremi ripartirà dal principio, da 10 milioni di euro. L’appuntamento è per venerdì 2 settembre 2022.

Sono passati 4 anni dalla vincita di Civitanova Marche…

Nel frattempo Sisal ha voluto ricordare – attraverso un comunicato – che sono passati ormai 4 anni da quando un fortunato di Civitanova Marche vinceva, grazie al “5+1”, la bellezza di 96 mila euro.

A questo punto ci si chiede: quando nel nostro Paese riusciremo ancora a portare a casa un incredibile risultato come questo?