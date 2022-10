Eurojackpot 7 ottobre, un Paese centra il 5+0. Festa grande anche in Italia

Un Paese europeo in questi minuti sta festeggiando. Grazie al 5+0, un fortunato ha portato a casa una cifra stratosferica.

Se da un lato il nostro SuperEnalotto “è rimasto” da un lato “a guardare”, dall’altro l’Eurojackpot sta regalando grandissime soddisfazioni. Un fortunato, nel concorso di venerdì 7 ottobre, ha infatti realizzato il 5+0 riuscendo così a mettere le mani sulla bellezza di € 1.058.678,00.

Anche l’Italia ha di che gioire. Le vincite portate a casa dai nostri connazionali sono state 4 grazie al 4+2 del valore di € 4.850,70 ciascuno.

Eurojackpot 7 ottobre, tutti i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente estratta nel concorso n. 68 del 7 ottobre:

30 – 16 – 17 – 35 – 26 ; Euronumeri: 3 – 9

Queste invece le quote riportate dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Due anni fa sono stati vinti a Ventimiglia oltre 71mila euro

Nel frattempo l’Eurojackpot non smette di riscuotere consensi, anche in Italia dove questo gioco europeo viene gestito da Sisal. Nel corso della storia del gioco sono state molte le incredibili vincite portate a casa dai fortunati. Agipronews ha ricordato in particolare che il 9 ottobre del 2020 a Ventimiglia era stato realizzato un 5+0 che aveva permesso al vincitore di portare a casa oltre 71mila euro.