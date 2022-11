Eurojackpot 8 novembre, raggiunta una cifra record grazie al 5+2: ecco di quanto

Ancora soddisfazioni nell'Eurojackpot. Un fortunato è riuscito a portare a casa un montepremi da capogiro. È stato realizzato un 5+2. Pioggia invece di 5+1.

Una serata decisamente da ricordare per un fortunato che, nel concorso dell’Eurojackpot di martedì 8 novembre, è riuscito a sbancare il jackpot del valore di 120milioni di euro grazie al 5+2. Si segnalano inoltre ben 17 5+1 del valore di € 1.209.751,50 a testa.

#Eurojackpot in Höhe von 120 Millionen Euro ist geknackt. Gewinner oder Gewinnerin kommt aus Berlin, wie #Westlotto am Abend mitgeteilt hat. — rbb24 Inforadio (@rbb24Inforadio) November 8, 2022

Eurojackpot 8 novembre, i numeri e le quote

Prima di entrare nel dettaglio, segnaliamo qual è stata la combinazione vincente estratta:

38 – 17 – 35 – 23 – 15 ; Euronumeri: 9 – 4

Queste invece le quote riportate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

L’Eurojackpot parla tedesco

L’incredibile vincita questa volta viene da Berlino. Questo è quanto ha fatto sapere Westlotto i cui dati sono stati riportati dalla testata tedesca Focus Online. Non si tratta tuttavia dell’unica vincita della quale ha beneficiato questa sera. Delle 17 sopracitate da oltre un milione e 700mila euro, ben 12 sono andate in Germania ripartite così nella seguente maniera: quattro nel Baden-Württemberg, tre in Baviera, tre a Berlino, due in Assia, una in Renania settentrionale-Vestfalia e una in Renania-Palatinato.

Altrettanto fortunate anche la Danimarca, l’Ungheria e la Polonia.