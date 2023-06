Ci sono belle novità per il nostro Paese. In queste ultime ore è stato centrato un 5+1 da 147.685,20 euro a testa (su un totale di 17 in Europa) e un 5+0 (su 19). Segnaliamo che il jackpot messo in palio continua a crescere, toccando quota 96 milioni di euro. Di seguito la combinazione vincente estratta: 13 – 46 – 8 – 24 – 35 ; Euronumeri 8 – 6.