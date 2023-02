+Europa: Bonino battezza ticket Magi-Pizzarotti, 'buon lavoro, non ci fate arrabbiare'

Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Auguri di buon lavoro a voi due, non ci fate arrabbiare ogni giorno. Dovrete scegliere delle priorità e su quello disciplina. Questo non è un partito anarchico o assembleare, dove tutti devono concordare su tutto. E' un partito democratico, con tut...

Dovrete scegliere delle priorità e su quello disciplina. Questo non è un partito anarchico o assembleare, dove tutti devono concordare su tutto. E' un partito democratico, con tutte le difficoltà che questo implica". Lo ha detto Emma Bonino nel suo intervento al Congresso di +Europa 'battezzando' il ticket Riccardo Magi-Federico Pizzarotti alla guida del partito come, rispettivamente, segretario e presidente.

"Sono contenta, incuriosita o interessata all'innesto di Pizzarotti, sarà un'altra sfida.

Non so quanto le vostre storie politiche e personali riusciranno ad amalgamarsi, forse ci riusciranno proprio perché diverse. Spesso le liti interne arrivano da quelli simili", ha spiegato Bonino sollecitando tra l'altro: "Dobbiamo darci delle priorità non circoscritte alle Ztl di Roma e Parma ma proposte utili per il Paese con un respiro più allargato. Alziamo gli occhi dal nostro ombelico e cerchiamo di capire cosa è necessario portare avanti con determinazione".