+Europa: Della Vedova, 'nostro obiettivo diverso da un centrismo improvvisato'

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "La forza della federazione con Azione è stata quella di fare una cosa diversa, metterci insieme su un obiettivo comune. La differenza con il centrismo è che il nostro obiettivo non è fare una sommatoria, ma una cornice ampia e ben definita non confondibile con un centro che sia".

Lo ha detto Benedetto Della Vedova presentando il Comitato di garanzia dei liberali democratici repubblicani europei.

"Noi guardiamo a una famiglia europea molto precisa, spiace deludere chi vorrebbe una sommatoria ma noi stiamo facendo una cosa che ha una fisionomia, una articolazione di pensiero e delle radici, non confondibile con altre esperienze -ha spiegato il segretario di +Europa-. Posso solo suggerire ad altri che le cose non si improvvisano. Quello che stiamo facendo non è improvvisato, con Calenda ne parliamo dal 2017".