Europa League, Ajax-Roma 1-2 nell'andata dei quarti

(Adnkronos) – La Roma vince 2-1 ad Amsterdam contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League e ipoteca la qualificazione alla semifinale. I giallorossi si mettono nei guai nel primo tempo regalando il gol del vantaggio ai padroni di casa.

Diawara sbaglia il retropassaggio regalando palla a Klaassen, che scambia con Tadic e deposita il pallone in rete: 1-0 al 39'. La Roma rischia di crollare all 52'. Ibanez stende Tadic in area, rigore. Tadic va sul dischetto, la sua conclusione è respinta da Pau Lopez. Passano 5 minuti e i giallorossi pareggiano. Al 57' Pellegrini calcia una punizione trasformata in gol dalla papera di Scherpen, che sbaglia goffamente la presa: 1-1.

Nel finale, Ibanez firma il gol vittoria che vale oro. Su azione da corner, il difensore controlla una palla vagante di petto e scarica in porta un gran sinistro al volo: 1-2 all'87', rimonta completata. Giovedì prossimo a Roma il match di ritorno.