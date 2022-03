L'Atalanta di Gasperini ha sconfitto per 3-2 il Bayer Leverkusen nel match di andata degli ottavi di Europa League. Chi ha segnato.

Un’ottima prestazione quella dell’Atalanta di Giampiero Gasperini ha sconfitto il Bayer Leverkusen nel match di andata valido per gli ottavi di Europa League. Il risultato finale è di 3-2. Per i bergamaschi segnano Malinovskyi R. (23′) e Muriel (25′, 49′) ; per il Leverkusen Aránguiz C.

(11′) Diaby M. (63′).