Europa League, i gironi delle italiane: bene Napoli, tosto per la Lazio

Dopo i sorteggi di Champions, nella mattinata di venerdì 27 agosto 2021, le altre italiane impegnate in Europa League hanno scoperto le loro avversarie nei vari gironi. Napoli si gioca accesso agli ottavi con Leicester, gruppo più ostico per la Lazio.

Europa League, i gironi delle italiane

Alle 12.30 di venerdì 27 agosto, a Istanbul sono stati sorteggiati i gironi di Europa League, dove le nostre italiane Napoli e Lazio hanno conosciuto le loro prossime avversarie.

Il Napoli finito nel Gruppo C ha pescato il Leicester di Jamie Vardy, lontano parente della squadra che nel 2016 vinse la Premier sotto la guida di Claudio Ranieri, ma ancira squadra da medio-alta classifica.

Seguono Spartak Mosca e Legia Varsavia, più abbordabili e contro le quali la squadra di Spalletti dovrà fare fare bottino pieno per assicurarsi già al giro di boa la qualificazione agli ottavi, che appare molto abbordabile.

Più equilibrato il Gruppo E della Lazio di Sarri che dovrà vedersela con il Marsiglia, quinto in Ligue 1 nella scorsa stagione, e la Lokomotiv Mosca, tra le più attrezzate del campionato russo e abituata ai palchi della Champions.

Infine il Galatasaray, sulla carta il più abbordabile e lontano parente di quella squadra che qualche anno fa vantava nei suoi ranghi Snejder.

Gironi delle italiane in Europa League, il regolamento

Se in Champions League è stata abolita la regola del gol in trasferta, anche in Europa Legaue a partire dal prossimo settembre dovremo stare attenti al nuovo regolamento, perché passare per primi o secondi farà tutta la differenza del mondo.

Da quest’anno, infatti, la prima del girone accede direttamente agli ottavi; la seconda, invece, si giocherà l’accesso dispuntando uno spareggio a eliminazione diretta contro le terze.

Le terze del girone scenderanno in Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi per accedere agli ottavi della nuova competizione che vedrà protagonista la Roma di Mourinho.

Italiane in Europa League, gli altri gironi

