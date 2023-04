Europa League, Juventus-Sporting: formazioni e convocati

La Juventus affronterà il match contro lo Sporting nel segno dei più buoni auspici. La squadra bianconera, approdata nella gara dei quarti di finale di Europa League, ha ritrovato dei giocatori che potrebbero rivelarsi importantissimi a cominciare dal francese Paul Pogba che potrà partire dalla panchina. Anche Dusan Vlahovic sarà a disposizione di Mr Allegri. Ci si chiede a questo punto se i bianconeri riusciranno nell’impresa.

Europa League, Juventus-Sporting: le probabili formazioni

Scopriamo quali sono le due formazioni schierate in campo:

Juventus (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa

Sporting (3-4-3): Adan; St.Juste, Inacio, Coates; Esgaio, Gonçalves, Morita, Nuno Santos; Edwards, Chermiti, Trincao

Allegri: “Dusan a disposizione. Pogba? Vedremo quanti minuti ha”

L’allenatore bianconero, nel corso della conferenza stampa della vigilia ha anticipato chi sarà schierato in campo:

“Dusan sarà a disposizione, come Alex Sandro. De Sciglio invece speriamo di averlo per Sassuolo. Pogba è convocato, vedremo domani quanti minuti avrà. Riavere Paul per il finale di stagione sarebbe molto importante. Troppe critiche a Vlahovic? È successo anche a Cristiano Ronaldo i primi tempi alla Juve… Sono passaggi, è un percorso che hanno fatto tutti. Vlahovic deve mantenere equilibrio. Se non sbaglio, Rabiot lo scorso anno c’era chi non lo voleva vedere in campo… Io ho una buona memoria. Dusan non è meno forte di quando è arrivato alla Juventus”.

Il risultato di Feyernoord-Roma

Intanto per una squadra italiana non è arrivata una buona notizia. La Roma di Mourinho ha perso contro il Feyernoord con il risultato di 1-0. Ad ogni modo va detto che è risultato che, ai fini della prosecuzione al turno successivo di Europa League può essere ancora recuperato. La prossima volta si giocherà all’Olimpico e chissà che la squadra di Mou non possa cogliere quella chance che gli permetta di rifarsi. Da segnalare gli infortuni di Dybala alla spalla e Abraham alla spalla.