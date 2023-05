I tifosi della Roma chiedono spiegazione alla società: "1000 euro per i biglietti della finale di Europa League? Ormai siamo in pasto agli squali"

Sale la febbre per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, ma al termine della vendita per i tifosi giallorossi, i bagarini si sono impadroniti del web, rivendendo i biglietti anche a 1000 euro.

Sale la febbre per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia in programma il prossimo 31 maggio a Budapest, così come quella dei tifosi giallorossi che in oltre 4 ore e mezza hanno di fatto acquistato gli oltre 17mila biglietti messi in vendita dall’Uefa, ma allo stesso tempo ecco spuntare il solito problema dei bagarini.

La Uefa ha messo a disposizione delle due società 17mila biglietti, che tolti quelli già “prenotati” per sponsor e addetti ai lavori, fa scendere il numero complessivo di biglietti a 15.500 circa, divisi però in quattro categorie: dalla più modica a 40 euro, passando per 6.975 posti a 65 euro,3.100 posti a 100 euro e 1240 posti a 150 euro.

Una volta spazzati via tutti i settori, ecco spuntare sul web i primi bagarini che rivendono anche i biglietti più economici a 40 euro, fino a 1000 euro ciascuno, suscitando così la rabbia dei tifosi che ora chiedono provvedimenti da parte dell’Uefa e della società Roma.

La rabbia dei tifosi

La Roma ha ribadito ai suoi tifosi di affidarsi solamente ai canali di vendita ufficiali e segnalati dalla società e dall’Uefa, per evitare di incappare in qualche “pacco”.

La società giallorossa ribadisce la lotta serrata al bagarinaggio, per questo è stato creato l’abbonamento ”plus” durante la ormai quasi conclusa stagione di Serie A che consente di rivendere legalmente e su canali ufficiali i tagliandi delle partite casalinghe degli uomini di Mourinho.