Europa League, Lazio – Galatasaray 0 – 0: i biancocelesti pareggiano, ma passano il turno

Allo stadio Olimpico i laziali hanno pareggiato contro il Galatasaray. I biancocelesti passano comunque il turno.

Anche la Lazio, come il Napoli passa il turno accedendo ai sedicesimi di Europa League. I biancocelesti hanno infatti pareggiato contro il Galatasaray con un punteggio di 0 – 0. Partita segnata da un grande equilibrio da ambo le squadre.

Il percorso della Lazio in Europa League continua, ma non come prima del girone. Questa partita avrebbe potuto rivelarsi cruciale per entrambe le squadre che avevano ancora molto da giocare. Alla fine però ha vinto il gioco tattico, che ha permesso alle due squadre di rimanere nella loro zona di comfort per tutti e 90 i minuti. Il risultato è stato un match dove nessuna delle due ha rischiato veramente, specie nel primo tempo.

Ad attendere i biancocelesti sarà dunque una delle terze classificate dei gironi di Champions League. In palio naturalmente il passaggio del turno agli ottavi di Europa League.

Europa League Lazio Galatasaray, le formazioni ufficiali

Queste sono le due formazioni che sono scese in campo alle ore 21.00:

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Galatasaray (4-3-3) – Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt; Feghouli, Antalyali, Kutlu; Kerem, Diagne, Babel. All. Terim.

Europa League Lazio Galatasaray, la classifica finale del girone E

Anche per la Lazio quindi è tempo di fare un bilancio. In questa giornata conclusiva del girone E la classifica finale è la seguente. Al primo posto troviamo il Galatasaray che accede direttamente agli ottavi di Europa League con 12 punti. Segue la Lazio di Sarri che si è qualificata come seconda con 9 punti. Dall’altra parte della classifica infine troviamo l’Olympique Marsiglia al terzo posto con 7 punti e il Lokomotiv Mosca con 2 punti.