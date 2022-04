Europa League, Lipsia-Atalanta 1-1: finisce in parità alla Red Bull Arena

Alla Red Bull Arena tra Lipsia e Atalanta è finita con il punteggio di 1-1. I quarti per i bergamaschi sono ancora tutti da giocare.

Per l’Atalanta le sorti in Europa League sono ancora tutte da decidere. I bergamaschi hanno pareggiato alla Red Bull Arena contro il Lipsia. Il punteggio finale è di 1-1. Segnano per il Lipsia Orban (58′) e per l’Atalanta Muriel (17′).

Europa League, le formazioni ufficiali di Lipsia-Atalanta

Atalanta (4-3-3): Musso; Zappacosta, Demiral, Palomino, Hateboer; De Roon, Freuler, Koopmeiners; Pessina, Muriel, Pasalic. Allenatore: Gasperini

Musso; Zappacosta, Demiral, Palomino, Hateboer; De Roon, Freuler, Koopmeiners; Pessina, Muriel, Pasalic. Allenatore: Gasperini Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi; Gvardiol, Orban, Klostermann; Angeliño, Kampl, Laimer, Henrichs; Dani Olmo; André Silva, Nkunku. Allenatore: Tedesco

Tutto per il momento è rimandato al match di ritorno

Quello tra Lipsia e Atalanta è stato un match senza esclusione di colpi. La partita è iniziata con un cartellino giallo dato a Palomino che ha fermato Nkunku prima che potesse scattare in contropiede.

Al 17esimo è arrivata la prima magia dell’Atalanta con Muriel che ha segnato il gol del vantaggio grazie ad un destro che non ha perdonato nulla alla porta avversaria. Da lì in poi abbiamo visto sul campo una situazione di sostanziale equilibrio. Al 24esimo ci prova il Lipsia con la palla di André Silva che finisce sul palo. Le sorti non sono state altrettanto fortunate per l’Atalanta con Palisic che ha cercato la rete dello 0-2.

Al 58esimo i tedeschi hanno accorciato le distanze grazie all’autorete di Zappacosta. Sul finale entrambe le squadre non si sono risparmiate, però non c’è stato nulla da fare: l’1-1 non si è sbloccato. Per sapere chi passerà il turno dovremo attendere il match di giovedì 14 aprile.