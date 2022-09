Incubo per la Lazio in questo match contro il Midtjylland. La squadra di Sarri ha perso con il punteggio di 5-1.

Disastro in campo per la Lazio durante la partita contro il Midtjylland. I biancocelesti hanno perso contro i danesi con il punteggio finale di 5-1. Per il Midtjylland hanno segnato Paulinho (26′), Kaba S. (30′), Evander (52′ Rig.), Isaksen G.

(67′), Sviatchenko E. (72′). Per la Lazio Sergej Milinkovic-Savic (57′).