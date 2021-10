Europa League, Napoli-Legia Varsavia 3-0: notte magica per i partenopei

Trionfo del Napoli che ha sconfitto di misura il Legia Varsavia per 3-0. A decidere il match le reti di Insigne e Osimhen.

Vittoria importante per il Napoli che ha sconfitto il Legia Varsavia con il risultato di 3-0 nella partita valida per il girone C di Europa League. A decidere il match le reti di Insigne, Osimhen e Politano giunte nel giro di pochissimi minuti.

Il Legia Varsavia rimane comuque solo in classifica con 6 punti. Parità invece del Lazio che con il Marsiglia non è andato oltre lo 0-0.