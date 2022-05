Francoforte, 20 mag. (askanews) – Una grande festa di piazza per l’Eintracht Francoforte che ha vinto l’Europa League 2021-2022 ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari e quelli supplementari contro i Rangers di Glasgow si sono conclusi sul risultato di 1-1. La squadra rientrata in patria dalla Spagna ha festeggiato con migliaia di tifosi la vittoria per le strade della città tedesca.