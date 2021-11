Europa League, Olympique Marsiglia – Lazio 2-2: i biancocelesti non vanno oltre il pareggio

Pareggio della Lazio che al Velodrome ha sfidato l'Olympique Marsiglia. La strada per la qualificazione si fa sempre più lunga.

Pareggio amaro quello dei biancocelesti che per un attimo hanno sperato di portare a casa tre punti preziosi contro l’Olympique Marsiglia. La strada per la qualificazione al turno successivo di Europa League si fa sempre più dura. A segnare per la Lazio Ciro Immobile e Felipe Anderson.

Europa League Marsiglia Lazio, il Napoli trionfa contro il Legia Varsavia

Nel frattempo il Napoli di Luciano Spalletti ha consolidato il suo primato in classifica sconfiggendo il Legia Varsavia con un punteggio schiacciante di 1-4. Provvidenziali le reti di Zielinski e Mertens entrambe su rigore.