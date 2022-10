Europa League, Roma-Betis 1-2: Giallorossi beffati nel finale

Il percorso della Roma in Europa League ha subito una brusca frenata d'arresta. La squadra capitolina ha perso contro il Betis e si ferma a quota 3.

Una sconfitta arrivata all’ultimo secondo quella che ha subito la Roma. Nel match valido per il gruppo C di Europa League la squadra capitolina ha perso con il punteggio di 1-2. Si ferma anche la Lazio che contro lo Sturm Graz ha pareggiato con il risultato di 0-0.

Europa League, il risultato di Roma-Betis. Partita non facile e molto spreco

La squadra guidata da José Mourinho ha dovuto fare i conti con una partita non semplice e dire che era stata proprio la Roma a segnare il gol del vantaggio grazie al rigore di Dybala che non ha perdonato nulla. Non c’è stato tuttavia molto tempo per festeggiare. Al 40esimo il Betis ha accorciato le distanze con la rete di Rodriguez.

Da lì la situazione in campo sarà sostanzialmente equilibrata, questo fino all’ultimo. All’88esimo la Roma ha subito un brutto contraccolpo: Luis Henrique ha centrato un gran bel gol. Nicolò Zaniolo, infine è stato espulso direttamente al 93esimo. Il match si chiude qui.

Sarri: “Ho visto errori tecnici”

Nel frattempo Maurizio Sarri, interpellato da Sky Sport, ha fatt0 un piccolo bilancio di come è andata la partita contro lo Sturm Graz: “Ho visto errori tecnici, qualcuno anche banale.

Fosse stato un problema di testa non saremmo rimasti solidi, avremmo perso. La prestazione a livello mentale secondo me non è stata sbagliata. Nel secondo tempo la partita si poteva anche vincere. Qualche pallone l’abbiamo perso sull’aggressività avversaria, altri invece in modo banale”.