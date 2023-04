Europa League, Roma-Feyenoord: 0-0. Cartellino rosso per Foti

Si apre un capitolo decisivo del cammino della Roma in questo ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra guidata da Mourinho affronta il Feyenoord allo stadio Olimpico.

L’atmosfera che ha accompagnato la partita si è fatta incandescente a poche ore dall’inizio. Le forze dell’ordine hanno fermato circa una ventina di tifosi della Roma armati di mazze e bastoni. Una volta intercettati sono stati fatti accompagnare negli uffici di polizia.

Europa League, Roma-Feyenoord: le formazioni ufficiali

Di seguito vediamo quali sono le due formazioni che sono state schierate in campo:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho

Il primo tempo

Non meno calda è l’atmosfera della partita ai suoi primi minuti di inizio. È del dodicesimo minuto il primo cartellino giallo che è stato dato ad Hartman a seguito di un intervento su Belotti. Non passano che pochi minuti quando un altro giocatore del Feyenoord, Wieffer ha ricevuto un nuovo cartellino giallo dopo un contrasto con Cristante. Non finisce qui. Il gioco si è fermato per qualche minuto dopo che Wijnaldum si è accasciato a terra. In campo è entrato il personale medico della Roma e purtroppo non è riuscito a proseguire. Mourinho ha quindi fatto entrare in sostituzione El Shaarawy.

Espulsione per Foti

Sul finale del primo tempo la panchina giallorossa è piombata nel caos. Proprio mentre Llorente e Gimenez stavano lottando per un pallone il collaboratore di Mourinho si è inserito facendo poi cadere a terra il giocatore del team avversario. La reazione dell’arbitro è stata durissima e Foti è stato espulso. Da segnalare un’ammonizione anche per Wllenreuther.

Mourinho: “Dybala? Non è una questione facile”

Lo special one si era inoltre espresso su un eventuale schieramento i Dybala: “Non è una questione facile, ma per me l’importante è se sta bene o no. Se è in dubbio sarà sempre in dubbio. Se non sta bene non gioca per non rischiare di perdere un cambio. Se va in panchina ed entra e si fa male, diventa una situazione difficile. La sola mia domanda è se gioca o non gioca. Non abbiamo tante opzioni e magari in situazione estrema dico che è impossibile che non possa andare in panchina e nei limiti non dico se può giocare”.

Allo stadio è presente anche Francesco Totti

Nel frattempo allo stadio è arrivata una graditissima sorpresa per i tifosi. Anche il mai dimenticato capitano della Roma, Francesco Totti è presente sugli spalti. Con lui c’è il primogenito

