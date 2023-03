Europa League, scontri tra ultrà Real Sociedad e Roma: ferito un tifoso giallorosso

Dopo l’episodio drammatico avvenuto tra le tifoserie di Napoli e Eintracht, un’altra gara europea è stata macchiata da un nuovo scontro. Questa volta è successo a San Sebastian, in occasione del match di Europa League tra il Real Sociedad e la Roma, un episodio che sarebbe parso nelle ore precedenti quasi imprevedibile per via dei video che le due squadre si erano trasmessi a vicenda, poi l’assalto della tifoseria spagnola al pullman sul quale viaggiavano i giallorossi.

Scontri tra tifosi di Real Sociedad e Roma

Stando a quanto emerge da informazioni sulla vicenda, pare che i sostenitori della squadra di casa abbiano compiuto l’assalto ai danni del bus sul quale si trovano i tifosi della Roma, il tutto con il capo coperto e mentre cercavano di danneggiare i vetri del mezzo con oggetti quali bottiglie o ancora sedie.

La risposta della tifoseria

Immediata la risposta degli ultrà giallorossi. Pare che che la tifoseria, abbia reagito scendendo dal bus. Da lì uno scontro fisico che ha portato ad un intervento da parte delle Forze dell’ordine spagnole. Stando a quanto hanno fatto sapere le testare locali, un tifoso della Roma sarebbe rimasto ferito lievemente. Si segnalano infine diversi tifosi che sono stati messi in stato di fermo e tra questi anche due tifosi giallorossi.