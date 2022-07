Europa Verde e Sinistra italiana, Evi: no a governo delle destre

Roma, 26 lug. (askanews) – “Noi di Europa Verde e Sinistra italiana vogliamo lanciare questa alleanza e parlare alla fetta di Paese che oggi non si sente rappresentata e cerca una risposta che metta in campo un progetto ecologista, solidale e di sinistra. Io credo che le destre non debbano per forza vincere, questo è un Paese antifascista, tanti non vogliono un governo delle destre, populista, sovranista, oserei dire neofascista, che ci porterebbe indietro di decenni, che nega la crisi climatica, che arretrerebbe sui diritti civili e sociali”.

Lo ha detto l’eurodeputata e co-portavoce dei Verdi-Europa Verde, Eleonora Evi, durante la presentazione a Roma del nuovo simbolo unitario di Europa Verde e Sinistra Italiana per le prossime elezioni politiche.

“Non possiamo permetterci tutto questo” ha aggiunto Evi, “credo saranno tanti i cittadini che vorranno appassionarsi a questo progetto”.