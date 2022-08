+Europa:bene Cottarelli candidato,con questo Carlo alleanza regge

Roma, 10 ago. (askanews) – “Sono felicissimo della scelta di Carlo Cottarelli, credo che questa candidatura sia un esempio di quello che noi abbiamo messo nel patto sottoscritto: serietà, visione europea, visione del ruolo dell’Italia in Ue”. Lo ha detto il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova durante la conferenza stampa con Emma Bonino e con il segretario del Pd Enrico Letta nella quale è stata presentata la candidatura di Carlo Cottarelli, candidato nell’uninominale come capolista nella lista del Pd, per l’alleanza Più-Europa.

“Non è colpa mia se fino a quindici giorni fa la destra spiegava che Orban era un modello, noi non vogliamo una Italia antagonista dell’Ue ma protagonista” ha aggiunto Della Vedova riferendosi al centrodestra.

“Rilanciamo l’alleanza con un altro Carlo e questa volta reggerà l’alleanza e Carlo” ha aggiunto Della Vedova.