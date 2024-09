"European Climate Pact" ambassador: ragionare su cibo futuro

Torino, 27 set. (askanews) - "È molto importante essere a 'Terra Madre', perché qui capiamo quali sono le prerogative, soprattutto nei tavoli di lavoro e di discussioni. Sono qui anche come membro del progetto Food Trails, un progetto europeo. Qui, come dicevo, capiamo quali sono le prerogative a ...

Torino, 27 set. (askanews) – “È molto importante essere a ‘Terra Madre’, perché qui capiamo quali sono le prerogative, soprattutto nei tavoli di lavoro e di discussioni. Sono qui anche come membro del progetto Food Trails, un progetto europeo. Qui, come dicevo, capiamo quali sono le prerogative a livello locale, regionale e nazionale ed europeo sul cibo del futuro, capiamo come mangiare meglio”. Lo ha detto Alice Casiraghi, ambasciatrice dell’European Climate Pact presente a Terra Madre, il Salone del gusto di Slow Food in corso a Torino, al parco Dora, fino al 30 settembre.

“Penso che Terra Madre sia un evento molto importante perché ci aiuta a capire i valori del cibo sano e come garantire maggiore accesso a questo cibo per tutti i cittadini. Mi piacerebbe vedere più cibo vegano, più cibo plant based in tutti i food truck. Non solo cibo sano, quindi, ma cibo sano per noi, per l’ambiente, per gli altri animali, per la natura”, ha aggiunto.